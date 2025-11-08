¥é¥Ö¥í¥Õ³°Áê¤Ï20Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¥í¥·¥¢³°¸ò¤Î´é¤òÌ³¤á¡¢¥í¥·¥¢¤Î¹ñÏ¢Âç»È¤òÌ³¤á¤¿·Ð¸³¤â»ý¤Ä/Ramil Sitdikov/AFP/Getty Images¡ÊCNN¡Ë¥í¥·¥¢¤Î¼óÅÔ¥â¥¹¥¯¥ï¤«¤éÆÏ¤¤¤¿¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ï¡¢¥Ë¥å¡¼¥¹¤È¤Ï¤ä¤ä¸À¤¤¤¬¤¿¤¤ÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¡£¥é¥Ö¥í¥Õ³°Áê¤¬°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¿¦¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£¥í¥·¥¢ÂçÅýÎÎÉÜ¤Î¥Ú¥¹¥³¥ÕÊóÆ»´±¤Ï7Æü¡¢¥í¥·¥¢³°¸ò¥È¥Ã¥×¤Î¸òÂå¤Î²ÄÇ½À­¤ò¤á¤°¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Î·ã¤·¤¤²²Â¬¤òÍÞ¤¨¹þ¤â¤¦¤ÈÆ°¤¤¤¿¡£¤­¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢¥é¥Ö¥í¥Õ»á¤¬