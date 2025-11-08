「京王杯２歳Ｓ・Ｇ２」（８日、東京）単勝１・８倍と断然の人気を集めた１番人気ダイヤモンドノット（牡２歳、栗東・福永）が重賞初挑戦初制覇を飾った。好スタートから行き脚良く２番手につけると折り合い良く直線へ。持ったまま坂を上がると、残り２００メートル手前で先頭に立ち、そのまま後続を寄せ付けずに３馬身差をつけて快勝した。タイムは１分２０秒９（良）。２着には８番人気のフクチャンショウ、３着には１２番