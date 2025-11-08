ラッパーの晋平太さんのXが8日、更新。親族が亡くなったと発表した。42歳だった。死因については言及されておらず、葬儀は近親者のみで執り行ったとした。晋平太さんをめぐっては、ラッパーたちがSNSで死亡情報を投稿するなど、ネット上で拡散されていた。発表文で「一部SNSや報道で取り上げられております件につきまして、改めてご報告申し上げます。先日、晋平太が永眠いたしましたことを、ここにお知らせいたします」と発表。「