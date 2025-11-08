MLBは日本時間8日、2025年のプラチナグラブ賞の受賞者を発表しました。プラチナグラブ賞とは各リーグのゴールドグラブ賞の受賞者のなかからファン投票で今季の最優秀守備選手1名を選び、2011年から表彰がスタートしました。ナ・リーグからは今季右翼手部門で2年ぶり2度目のゴールドグラブ賞を獲得したパドレスのフェルナンド・タティスJr.選手が受賞。2年ぶり2度目の受賞となりました。ア・リーグからは今季遊撃手部門で2年連続2度