「女子ゴルフ・ＴＯＴＯジャパンクラシック・第３日」（８日、瀬田ＧＣ北Ｃ＝パー７２）どたばたのスタートを物語る６バーディー、２ボギー、１ダブルボギーという派手なスコア。鈴木愛（３１）＝セーフルフォース＝はそれでも終わってみれば２打伸ばし、首位とは４打差。同大会６年ぶりＶを狙える位置で最終日を迎えることになった。「来る時間を間違ってて、それに気づいてなくて。コースに着いたらキャディーさんに『（ス