警視庁【台北、バンコク共同】東京・湯島の個室マッサージ店でタイ人少女（12）が違法に働かされていた事件で、台湾の移民署は8日、少女の母親を台湾で警察当局が拘束したと明らかにした。移民署は母親の移送先を検討していると説明した。タイか日本とみられる。母親は少女を日本に置き去りにしたとされ、タイ警察も捜査に着手した。警視庁は4日に労働基準法（最低年齢）違反の疑いで、個室マッサージ店の経営者の男を逮捕。少