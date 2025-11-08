お笑いコンビ、バッテリィズのエース（31）と寺家（35）が、7日放送のTBS系「A−studio＋」（金曜午後11時）に出演。現在と過去の日常の違いを話した。2人は17年にコンビを結成し、漫才日本一決定戦「M−1グランプリ2024」で準優勝。その後、生活が激変したという。MCの笑福亭鶴瓶（73）に「（準優勝を）取る前よりも忙しかったやろ？」と聞かれると、エースは「その前がひますぎて。大阪が劇場、1日1回とか。夕方にしか起きること