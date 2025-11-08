漫画家やくみつる氏（66）が8日、TBSラジオ「土曜ワイドラジオTOKYOナイツのちゃきちゃき大放送」（土曜午前9時）に出演。5日に発表された「2025 T＆D保険グループ新語・流行語大賞」のノミネート30語をめぐり、おぎやはぎ矢作兼に感謝した。トップ10は12月1日に発表される。ノミネート30語の発表から授賞式まで1カ月開くことについて「その間、事務局も動くわけです。一体この言葉の出元はどこなのか、あるいは最初に掲載された