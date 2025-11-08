【J2第36節】(ニンスタ)愛媛 0-4(前半0-1)長崎<得点者>[長]翁長聖(1分)、マテウス・ジェズス(47分)、笠柳翼2(90分、90分+5)<警告>[愛]深澤佑太(20分)主審:井上知大└J2・2位の長崎が首位にプレッシャーをかける4-0大勝! 次節の頂上決戦に弾み