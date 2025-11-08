【J2第36節】(プレド)札幌 3-1(前半2-0)大分<得点者>[札]荒野拓馬(9分)、高嶺朋樹2(39分、77分)[大]池田廉(54分)<警告>[札]高嶺朋樹(15分)[大]デルラン(38分)、岡本拓也(45分+1)、伊佐耕平(82分)観衆:10,761人主審:中川愛斗