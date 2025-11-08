【J1第36節】(メルスタ)鹿島 2-1(前半0-0)横浜FC<得点者>[鹿]レオ・セアラ(62分)、知念慶(65分)[横]ンドカ・ボニフェイス(67分)<警告>[鹿]知念慶(37分)[横]ンドカ・ボニフェイス(12分)観衆:34,873人主審:福島孝一郎├首位・鹿島、“ドロー沼”抜け出し9年ぶりJ1制覇に前進!! 敗れた横浜FCは今節でJ2降格決定の可能性├首位・鹿島、次節にも9年ぶり優勝決定の可能性…FW鈴木優磨「勝つだけ。自分たちができることを」└