[11.8 J1第36節 鹿島 2-1 横浜FC メルスタ]J1リーグは8日、第36節を行い、首位の鹿島アントラーズが18位の横浜FCを2-1で破った。直近3試合連続引き分けの“ドロー沼”を脱し、シーズン2試合を残して2位の柏に重圧をかける白星。9年ぶりのJ1リーグ制覇に大きく前進した。一方の横浜FCは9日の試合で17位・横浜FMが勝利すれば、今節でJ2降格が決まる状況となった。試合前の順位表では、2位と勝ち点1差で首位の鹿島と、残留圏17位