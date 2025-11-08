【J3第35節】(ロートF)奈良 1-1(前半0-0)八戸<得点者>[奈]中島賢星(53分)[八]妹尾直哉(88分)<警告>[奈]百田真登(80分)[八]高橋耕平(65分)、蓑田広大(78分)主審:田邉裕樹