【J3第35節】(CFS)栃木C 3-1(前半0-1)讃岐<得点者>[栃]大嶌貴(67分)、ピーター・ウタカ(75分)、佐藤喜生(82分)[讃]後藤優介(18分)<警告>[栃]鈴木裕斗(41分)、田中パウロ淳一(45分)、バスケス・バイロン(61分)[讃]上野輝人(65分)、エドゥアルド(90分)主審:瀬田貴仁