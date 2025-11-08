彼氏に送ったLINEで「なんだか気まずい空気を感じた」ということはありませんか？それは、あなたからのLINEに不満を抱く内容があったのかもしれません。今回は、彼氏が不満に思うような女性からのLINEをご紹介します。｜日常を報告する「おはよう」から「おやすみ」まで、１日にあったことを細かく報告するLINEは、男性に面倒がられることもあります。男性は女性に比べると、あまり頻繁に人と連絡を取り合わないものです。あなたに