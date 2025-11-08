公園内に併設されたサッカー場で小学生がサッカーの試合をしていました。自動販売機で缶コーヒーを購入し、ベンチに座り、眺めることにします。旅先でスポーツ観戦をすることが多い。タイでは、ムエタイ会場に立ち寄り、試合前の祈りの時間を興味深く拝見し、メキシコでは、ルチャリブレなる空中殺法の多いプロレスで日本人女子レスラーを観て驚き、アルゼンチンでは、日本人プレイヤーが活躍するサッカーの試合を観て興奮し、アメ