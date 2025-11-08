MLBは日本時間8日、マリナーズのカル・ローリー選手が捕手部門で自身初(球団史上8人目、捕手としては初)となるシルバースラッガー賞を受賞したことを発表しました。現在、28歳のローリー選手は、今季両リーグトップ、史上7人目(10回)となる60本塁打を放つなど、ア・リーグの本塁打王と打点王の打撃2冠に輝きました。それまで捕手としての最多本塁打は、2021年にサルバドール・ペレス選手(ロイヤルズ)が記録した48本塁打でしたが、