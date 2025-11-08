MLBドジャースのアレックス・ベシア投手が日本時間8日、自身のSNSを更新し、長女が死去したことを明かしました。インスタグラムには、ベシア夫妻が長女の体に手を添える画像とともに、「私たちの小さな天使、私たちは永遠にあなたを愛し、あなたはいつも私たちと一緒にいます」とつづり、「ドジャースの理解とサポートに感謝します」と述べました。この投稿にドジャース夫人会も「私たちはいつもあなたと共にいます」と思いを寄せ