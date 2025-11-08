大腸がん治療のため休養していたタレントの浜村淳（９０）が８日、パーソナリティを務めるＭＢＳラジオ「ありがとう浜村淳です」（土曜、前８・００）に復帰した。番組冒頭、はっきりした口調でタイトルコールした浜村は「３週間振りのご無沙汰でございます。浜村、戻って参りました」と、リスナーへ復帰を報告した。さらに「人間９０歳にもなりますとね、あっちこっちおかしなところが出てきます。この際、いっぺんに検査し