卓越した技術を持つ人を表彰する「現代の名工」が厚生労働省から発表され、大阪府内からは１５人が選ばれた。サントリーブレンダー輿石太さん６２サントリーの山崎蒸溜（じょうりゅう）所（島本町）に勤務し、現場を統括する主席ブレンダーとして、「響」「白州」「山崎」といったウイスキーの主力商品の開発に携わってきた。山梨県出身で、高校卒業後、県内に白州蒸溜所やワイナリーを擁するサントリーに親近感を抱いて