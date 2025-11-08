サッカー女子のSOMPO・WEリーグ第13節第2日は8日、浦和駒場スタジアムなどで3試合が行われ、首位のINAC神戸が2位三菱重工浦和に2―1で競り勝ち、6連勝で勝ち点34に伸ばした。三菱重工浦和は同29。マイナビ仙台は広島を2―0で下した。