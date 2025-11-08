鹿島―横浜FC後半、チーム2点目のゴールを決め、駆け出す鹿島・知念（左）＝メルスタ明治安田J1第36節第1日（8日・メルカリスタジアムほか＝5試合）首位の鹿島は2―1で18位の横浜FCを退け、勝ち点70に伸ばした。2位柏は名古屋を1―0で下し、同69とした。30日の次節で鹿島が東京Vに勝ち、柏が新潟に敗れれば、最終節を残して鹿島の9季ぶりのリーグ制覇が決まる。横浜FCは勝ち点32のまま。9日に同37で17位の横浜Mが勝てば、横