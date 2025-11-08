「モーニング娘。」の元メンバーで歌手の石田亜佑美（２８）が８日、都内で行われた「石田亜佑美カレンダー２０２６発売記念イベント取材会」に出席した。ソロカレンダーをリリースするのは初めて。愛してやまない花達に囲まれ様々なシチュエーションと衣装で撮影した。「一年の全てを自分で飾れるのはすごく贅沢だなと思いました」と笑顔を弾けさせると「すごく満足感のあるカレンダーに仕上がったと思います」と胸を張った