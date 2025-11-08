º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¤Î¸½Ìò°úÂà¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿µð¿Í¤ÎÄ¹Ìîµ×µÁ»á¤¬£¸Æü¤Ë¡¢½©µ¨¥­¥ã¥ó¥×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¥¿¥¦¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤òË¬¤ì¤¿¡£¤³¤ÎÆü¥­¥ã¥ó¥×¤Ç¤Ï¡¢½é¤Î¼ÂÀïÎý½¬¤È¤Ê¤ë¹ÈÇòÀï¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¡£Ä¹Ìî»á¤Ï»î¹ç½ªÎ»¸å¡¢Æó¡¢»°·³¤ÎÁª¼ê¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¡Ö¸á¸åÁÈ¡×¤ÎÅê¼ê¿Ø¤¬Îý½¬¤ò¹Ô¤¦¥µ¥Ö¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ë»Ñ¤ò¸«¤»¡¢µ×ÊÝ¹¯À¸½ä²óÅê¼ê¥³¡¼¥Á¤È£´£°Ê¬´Ö°Ê¾å¡¢ÃÌ¾Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£°úÂà¤·¤¿Áª¼ê¤¬¥­¥ã¥ó¥×¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤ë¤Î¤Ï¤á¤º¤é¤·¤¤¤¬¡¢Ä¹Ìî¤¬¥­¥ã