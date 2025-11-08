9日(日)は北海道から九州にかけて広く雨や雷雨で、激しい雨の降る所があるでしょう。道路の冠水に注意。東京都心の最高気温は14℃と12月並みの寒さとなりそうです。10日(月)は北海道で雪が降るでしょう。沖縄は台風26号や前線の影響で、警報級の大雨となる恐れがあります。海上は高波にも警戒が必要です。9日(日)は雨や雷雨東京都心で12月並みの寒さ9日(日)は二つの前線を伴った低気圧が本州の南岸沿いと北海道の北をそれぞれ進