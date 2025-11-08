◆男子プロゴルフツアーＡＣＮ選手権第３日（８日、兵庫・三木ＧＣ＝７００４ヤード、パー７１）第３ラウンドが行われ、杉浦悠太（フリー）が１イーグル、２バーディー、１ボギーの６８で回り通算１３アンダーで首位を守り、今季初優勝、通算３勝目に王手をかけた。日本オープン覇者の片岡尚之（ＡＣＮ）、賞金ランキングトップの生源寺龍憲（フリー）、ルーキーの福住修（ゴルフ５）、ツアー１０勝の今平周吾（ロピア）、