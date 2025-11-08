サッカーのＪ１横浜ＦＭが、今節にも残留が決定する可能性が出てきた。この日１７位横浜ＦＭは試合がなかったが、勝ち点「５」差のＪ２降格圏１８位の横浜ＦＣが鹿島に１―２で敗れたため、９日の京都戦（サンガＳ）に勝利すれば「８」差となり、２試合を残して残留が確定する。引き分けでも勝ち点「６」差となり、現状で得失点差が「１４」あることから、残り２試合で大きなアドバンテージを手にする。７日の練習後に大島秀