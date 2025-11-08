鹿島が横浜FCに2-1で勝利J1リーグは11月8日に各地で第36節を行い、メルカリスタジアムでは首位の鹿島アントラーズと18位の横浜FCが対戦した。この試合に勝てなければ今節にも降格が決まる横浜FCの堅い守備に苦しみながらも、FWレオ・セアラとMF知念慶がゴールを挙げて2-1で勝利。9年ぶりのJ1リーグ優勝に大きく近づいた。一方、敗れた横浜FCは横浜F・マリノスの結果次第で今節にも降格が決まることとなっている。残り3試合、勝