岐阜県警本部 8日午前、岐阜市の路上で酒気帯び運転をした疑いで私立病院の医師の男が逮捕されました。 道路交通法違反の疑いで逮捕されたのは、岐阜市の私立病院に勤める医師の男（60）です。 警察によりますと、男は8日午前11時前に酒気を帯びた状態で普通乗用車を運転した道路交通法違反の疑いがもたれています。 男は容疑を否認しています。 男はトラックとの接触事故を起こしており、現場で事情を聞いていた警察官