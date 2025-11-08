8日朝、東京・三鷹市の京王井の頭線・井の頭公園駅付近で線路付近の枕木が燃える火事がありました。この影響で井の頭線は一部区間で運転を見合わせていて再開までには時間がかかる見込みです。警視庁などによりますと8日午前8時ごろ、東京・三鷹市の京王井の頭線・井の頭公園駅の付近で「工事現場が燃えている」と119番通報がありました。工事中の線路付近で枕木が燃えたとみられていて、消防車21台が出動しおよそ2時間後に消し止