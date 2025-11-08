自民党石川県連は8日、金沢市内で会合を開き、来年春の県知事選挙で現職の馳 浩知事を推薦することを正式に決定しました。会合には国会議員や県議、各地の支部の代表者ら120人が出席し、下沢 佳充幹事長が現職の馳知事と前金沢市長の山野 之義氏の2人から推薦願いが提出された経緯を報告しました。さらに支部との意見交換では現職を支持する声が多数を占めていたこともあわせて報告され、現職の推薦を全会一致で決定しました。宮下