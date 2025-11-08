テスラやBYDとなどの新興自動車メーカーが台頭している。日本車メーカーは生き残ることができるのか。経済ジャーナリストの安井孝之さんが、モータージャーナリストの清水和夫さんに日本の自動車産業が抱える課題と展望を聞いた――。撮影＝プレジデントオンライン編集部モータージャーナリストの清水和夫さん - 撮影＝プレジデントオンライン編集部■EV化は日本の自動車産業にとって大きなチャンス50年間、ドライバーとしてモータ