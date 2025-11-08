第104回全国高校サッカー選手権大会の地区予選が11月８日、全国各地で開催され、新たに12校が本大会への出場権を獲得した。岐阜決勝では、７連覇を目ざす帝京大可児と初優勝を狙う美濃加茂が相まみえた。先制は帝京大可児。前半13分に石川がゴール前での細かいタッチのドリブルから、左足でネットを揺らす。その４分後に美濃加茂が反撃。左CKから長谷川がヘディングで合わせて、ゲームを振り出しに戻した。それでも同23分、