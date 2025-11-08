チェルシーを率いるエンツォ・マレスカ監督が、話題となっているローテーションに対する批判に反論した。7日、イギリスメディア『BBC』が伝えている。チェルシーは11月1日に行われたプレミアリーグ第10節のトッテナム・ホットスパー戦を1−0で勝利した後、5日に行われたチャンピオンズリーグ（CL）・リーグフェーズ第4節のカラバフ（アゼルバイジャン）戦ではスタメン7選手を入れ替えて臨み、2−2のドローに終わった。これで