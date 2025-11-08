日本では電気自動車（EV）はまだまだ少数派だ。本当にEVは普及するのか。50年間、ドライバーとしてモータースポーツに関わってきたモータージャーナリストの清水和夫さんは、かつてEVに懐疑的だったが、いまでは「EV推し」に転向したという。経済ジャーナリストの安井孝之さんが理由を聞いた――。撮影＝プレジデントオンライン編集部モータージャーナリストの清水和夫さん - 撮影＝プレジデントオンライン編集部■ガソリン車がい