【モデルプレス＝2025/11/08】俳優の大泉洋が主演を務めるテレビ朝日系ドラマ「ちょっとだけエスパー」（毎週火曜よる9時〜）の脚本を手掛ける野木亜紀子氏が8日、自身のX（旧Twitter）を更新。同作の登場人物の名前について言及した。【写真】「ちょっとだけエスパー」登場人物の名前の秘密◆「ちょっとだけエスパー」円寂（高畑淳子）の名前の秘密明らかに本作は、会社をクビになり、人生詰んだどん底サラリーマン・文太（大泉）