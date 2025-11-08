せっかく雰囲気の良いお店に来ているのに、知らず知らずのうちにとっていた行動で、彼女に眉をひそめられてしまったことはありませんか？そこで今回は、10代から20代の独身女性500名に聞いたアンケートを参考に「カフェデートで『オシャレなお店なのに！』と彼女に嫌がられるマナー違反」をご紹介します。【１】「あいつ、先輩に彼女を寝取られたんだって」と不似合いな話題を持ち出す「ボサノヴァが流れる静かな店内で下ネタって