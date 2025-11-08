◆第１０５回全国高校ラグビー兵庫県大会▽決勝関西学院２９―７報徳学園（８日・神戸ユニバー記念競技場）決勝が行われ、関西学院が報徳学園を下して５大会ぶり１０度目の優勝を果たした。１２月２７日開幕の全国高校ラグビー大会（大阪・花園ラグビー場）出場を決めた。関西学院は前半３分にＣＴＢ西浦章博主将（３年）のＰＧで先制。さらに同１８分、２４分に２本のトライを奪った。前半の反則は０と規律を守り、前年王