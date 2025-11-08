前節終了時点で１５位の岡山、１６位の名古屋が来季のＪ１残留を決めた。Ｊ２降格圏内の１８位・横浜ＦＣが鹿島に１―２で敗れたため、残り２試合で岡山と名古屋の勝ち点を超えることが不可能になった。来季のＪ１残留枠は残り１つ。１９位の湘南と２０位の新潟は既にＪ２降格が決まっているため、１７位の横浜ＦＭと横浜ＦＣで最後の１枠を争うことになる。横浜ＦＭは９日に行われる敵地・京都戦で勝利した場合、残り２試合で