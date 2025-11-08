憧れていた、都会での一人暮らし。実際に暮らしてみると、「思っていたのと違った」と思う人も多いそうです。今回は、実家から思いきって都心での一人暮らしをスタートした30代の女性から話を聞きました。◆オンラインで都内の保育園での就職に成功岩手県の実家から、思い切って東京へ引っ越した、田中みほさん（32歳・仮名）。これまで、一度も岩手以外で暮らしたことがなかったみほさんですが、30代になってからどうして