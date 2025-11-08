8日午後、山形県新庄市でJR新庄駅構内の新幹線の車庫にクマが侵入し居座りました。クマは午後4時ごろに箱わなで捕獲されましたが、この影響で山形新幹線の一部列車が区間運休となりました。駅構内 アナウンス「本日新庄駅構内にてクマが出没」8日午後2時半ごろ、JR新庄駅構内にある新幹線の車庫にクマ居座っているのが見つかりました。警察やJRによりますと、クマは体長50センチほどの子グマとみられていて、市などが箱わなを設置