野球日本代表の侍ジャパンが6日に宮崎秋季キャンプをスタートさせ、公式SNSを更新。阪神の助っ人がエールを送りました。15日と16日に韓国代表との対戦を控える侍ジャパンは、宮崎で合宿を行い6日の初日は西武の平良海馬投手が阪神の坂本誠志郎を相手にブルペンに入りました。侍ジャパンの公式インスタグラムは「この日は、ピッチコムの使用についてのレクチャーに時間が割かれ、村田善則バッテリーコーチが課題などを語りました」