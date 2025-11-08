安全文化をつなぐシンポジウムで講演するノンフィクション作家の柳田邦男さん＝8日午後、群馬県上野村1985年の日航ジャンボ機墜落事故から40年となり、墜落現場「御巣鷹の尾根」がある群馬県上野村は8日、安全文化をつなぐシンポジウムを開催した。ノンフィクション作家の柳田邦男さん（89）は基調講演で、尾根を保全する重要性を訴えて「事故のもたらす悲しみや苦しみをどう償うのか発信し続ける大切な場所だ」と述べた。村は