車には様々な内装がありますが、みなさんはどのような内装の車が好きですか。本記事では、内装がおしゃれな国産車・外車を17車種ご紹介します。【写真】かわいい／ユニーク系の内装といえばやっぱり…？※車種情報は2025年10月9日時点のガリバー「車カタログ」より引用内装のおしゃれさを見るポイント内装のおしゃれな車を選びたい場合は、以下の点に注目してみましょう。・内装色：明るいと開放感がある・素材：合皮や本革が多い