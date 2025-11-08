各地でクマ出没による被害のニュースが後を絶たない。しかし、本当に怖いのは「人間」だと、漫才コンビ・金属バットはいう。二人が人生でいちばん怖かったこととは…。 【画像】カバーごと燃やされて真っ白になったバイクの車種 クマより人間のほうが怖い -最近はクマ出没による被害のニュースが世間を賑わせておりますが、お二人が今まで味わったいちばん怖かったことってなんですか？友保なんやろなぁ…