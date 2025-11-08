＜TOTOジャパンクラシック3日目◇8日◇瀬田ゴルフコース 北コース（滋賀県）◇6616ヤード・パー72＞日米共催大会の第3ラウンドが終了した。3年ぶりの米7勝目を狙う畑岡奈紗、日本ツアールーキーの荒木優奈がトータル15アンダー・首位に並んだ。【写真】きょうの河本結さんはミニスカスタイルトータル14アンダー・3位に2週連続優勝がかかる山下美夢有。トータル12アンダー・4位に佐久間朱莉、トータル11アンダー・5位には鈴木愛が