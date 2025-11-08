◇女子ゴルフツアーTOTOジャパンクラシック第3日（2025年11月8日滋賀県瀬田GC北C＝6616ヤード、パー72）第3ラウンドが行われ、ルーキーの荒木優奈（20＝Sky）と畑岡奈紗（26＝アビームコンサルティング）が通算15アンダーで首位に並んだ。7位で出た荒木は2番から5連続バーディーを奪うチャージを見せ8バーディー、1ボギーの65でフィニッシュ。首位で出た畑岡は5バーディー、1ボギーの68で初日からの首位をキープした。