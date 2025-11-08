バルコニーを設けない戸建て住宅が注目されている。建設費用を抑えられ、日常的なメンテナンスも不要になる。一方で、洗濯物を干す場所を別に検討しておくなどの注意点もある。（加藤亮）千葉県習志野市の団体職員の女性（４３）は３年前に２階建て住宅を新築したが、バルコニーは設けなかった。「元々、洗濯物を外で干しておらず、バルコニーを設けるよりもリビングを広くしたいと思った」と話す。バルコニーを予定していたス