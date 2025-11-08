タレントの北斗晶が7日に自身のアメブロを更新。アメリカ・ロサンゼルスで無人運転の車に遭遇した際のエピソードをつづった。【映像】北斗晶、初孫・寿々ちゃんの顔出しショット（複数あり）この日、北斗は「明日の仕事が早いので今日は大阪に前入りです」と大阪へ前乗りしたことを報告。続けて、数日前に夫でタレントの佐々木健介が特製のキムチちゃんこ鍋を振る舞ってくれたことに触れ「この味は、パパしか出せない美味しさ