テレビ朝日系「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー」を制作している東映が8日、自社サイトを通じて、同番組出演者のタレント今森茉耶（19）の降板と経緯を説明した。今森はグラビアアイドルとして活動し「ミスマガジン2023」グランプリ獲得。今年2月開始のスーパー戦隊シリーズ第49作「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー」で初の女性ブラック戦士となる一河角乃／ゴジュウユニコーン役を演じていた。東映は「この度、『ナンバーワン戦隊